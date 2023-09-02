بعد غلق طريق 26 يوليو الرئيسي لمدة 6 أشهر.. تعرف على الطرق البديلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة اليوم، عن إجراء غلق كلي لـ طريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة ٦ اشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من ٤٠٠م.

وأضافت المحافظة، أن ذلك يأتي لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادي النيل بـ مشروع المونوريل خط ٦أكتوبر نطاق محافظة الجيزة، بداية من محطة وادي النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة ٦أكتوبر.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لإتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل حركة المرور لـ طريق ٢٦ يوليو الرئيسى فى الاتجاهين إلى طريقي الخدمة لطريق ٢٦يوليو .

ويمكن استخدام التحويلة البديلة على النحو الآتي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه ١٥مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لـ طريق ٢٦ يوليو، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦ يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى ١٥مايو وميدان سفنكس.

- حركة المركبات القادمة من كوبرى ١٥مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦اكتوبر تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لـ طريق ٢٦يوليو تحديداً من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق اكتوبر.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليه، كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.