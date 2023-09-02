موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تكشف التوقيت والحرارة تصل لـ44 درجة

مصري يحاول تهريب 80 ألف ريال سعودي إلى الخارج.. بيان عاجل من المطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود موجة حارة بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى يوم الجمعة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم السبت، أن سبب ارتفاع الحرارة يرجع لامتداد منخفض الهند الموسمي بجانب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الرطوبة ويسبب ارتفاع الحرارة، لافتة إلى أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الخميس والجمعة.

وتابعت أن الحرارة تصل على القاهرة لـ36 في الظل وتكون المحسوسة 39 درجة، والمناطق الجنوبية تصل لـ44 درجة.

وأشارت إلى أننا مازلنا في فصل الصيف، ومن الوارد وجود موجات حارة وتتجاوز الحرارة المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

اقرأ أيضًا:

بأسعار جديدة.. الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل