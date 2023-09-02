وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف مشروعات شركة حلوان للأجهزة المعدنية

كتب- محمد سامي:

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية الإجتماع، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة القادمة تستهدف إحداث أوجه للتطوير وبما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة.

وعقب ذلك نفذ المهندس طه جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، عرضا تقديميا أوضح خلاله الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة (م/ 360 الحربي) بجانب استعراض خطط المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية التي تتميز بها الشركة منذ نشأتها وبما يحقق لها التنافسية في السوق المصرية والأسواق الخارجية.

وشدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس والتي تستلزم منا زيادة قدراتنا التصنيعية والإنتاجية والاتجاه نحو التصدير بقوة دعما للاقتصاد المصري.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة قيام شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالانتهاء من المشروعات التي تشارك في تنفيذها خلال التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وفقا لأعلى المعايير.

حضر الإجتماع، المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس طه جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، والمهندس مصطفى عامر، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي، رئيس قطاع المشروعات، والمحاسب عمرو عبد المنعم، رئيس القطاعات المالية والاقتصادية بالهيئة، والمحاسب سيد عثمان القرطبي، رئيس قطاعات التسويق والمبيعات، وإبراهيم محمد، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.​