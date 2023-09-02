تنمية وإعمار سيناء.. سويلم: تنفيذ 473 منشأ للحماية من السيول بشمال وجنوب سيناء -صور

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية في ما يخص تنمية وإعمار سيناء، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والري في شبه جزيرة سيناء.

وقال سويلم إن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية؛ حيث تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس"؛ باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، وهي تضم ٤ وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، ويجري تنفيذ مسارَين لنقل المياه من محطة المعالجة، وتم تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم .

واستعرض وزير الري، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء؛ حيث وجه بسرعة نهو الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء للمآخذ .

ووجه سويلم بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية وجامعة القاهرة لاستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء .

ونوه وزير الري بأنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتَي شمال وجنوب سيناء؛ حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوعًا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .

وأشار سويلم إلى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

عُقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد أبو السعود رئيس قطاع تنمية شمال سيناء، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والدكتورة منال عبد المنعم مدير معهد بحوث المياه الجوفية، والمهندس صلاح شحاتة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية في سيناء، والمهندس عمرو الصافوري مدير المكتب الفني لرئيس قطاع شمال سيناء، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير .