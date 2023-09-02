حدث ليلًا| مكان دفن محمد الفايد وحديث كامل الوزير عن السيسي وتصريحات أيمن ونس

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

رئيسة الجالية المصرية ببريطانيا: محمد الفايد دُفن بمزرعته الخاصة في لندن

وحياة دموعك لننجح يا كامل.. وزير النقل يكشف عن موقف مؤثر مع الرئيس السيسي خلال حفر أنفاق الإسماعيلية

محدش عارف قيمته.. كامل الوزير: سأدون إنجازات الرئيس السيسي في مذكراتي

"الغرف السياحية": رسوم العمرة مرتفعة.. وكنا نتمنى أن تكون رمزية

بالفيديو.. وزير النقل: نخطط لغلق مزلقانات القطارات واستبدالها بكباري

السياحة السعودية: 37 مليار ريال إيرادات السياحة الوافدة في الربع الأول من 2023

الطيران الاقتصادي ضرورة لهذا السب.. "الغرفة السياحية" تكشف آليات قياس أعداد السائحين

واشنطن ترى "تقدما ملحوظا" للقوات الأوكرانية في معارك جنوب البلاد

أيمن ونس: تم استخدام استقالتي للهجوم على الدولة ومستعد لخدمة وطني