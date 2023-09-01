أيمن ونس: تم استخدام استقالتي للهجوم على الدولة ومستعد لخدمة وطني



كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور أيمن ونس، رئيس لجنة حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرق القاهرة، توضيحا بشأن ما نشره بخصوص استقالته من اللجنة.

وقال ونس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل قليل: ما نشرته سابقا تم إساءة استخدامه للهجوم على جهود الدولة الدؤوبة والمستمرة في التطوير وتحسين البيئة العمرانية وحياة المواطنين وهذا ما لم أكن أعنيه أو أنتويه أو استهدفه إطلاقا.

وتابع: أنني أثمن تلك الجهود وأعلم قيمتها جيدا وهذا من خلال عملي كرئيس لإحدى اللجان الدائمة لحصر المباني التراثية ذات القيمة لسنوات طويلة.

وواصل الدكتور أيمن ونس: دافعي كان حبي لوطني وغيرتي على الكنوز التراثية لهذا الوطن، وهدفي الأساسي كان تحسين أداء أعمال التطوير بما لا يؤثر على المخزون التراثي الثمين الذي نمتلكه.

واستطرد: ولقد تأكدت بأنه سيتم محاسبة المتجاوز وتصحيح مسار أعمال التطوير وما أعلنه دائما وأبدا هو استعدادي الدائم والمستمر لخدمة وطني ووضع كل خبراتي لرفعة مصر.