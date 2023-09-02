بالفيديو.. وزير النقل: نخطط لغلق مزلقانات القطارات واستبدالها بكباري

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن التنمية الحقيقية بكل أنواعها (زراعة، صناعة، سياحة) لا تتم إلا بالطرق والكباري، فكيف نبني دولة بلا أساس للطرق.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أننا خسرنا 8 مليارات دولار في الوقود بسبب الزحام في الشوارع.

وتابع: "نخطط لغلق كل المزلقانات المتواجدة على سكك القطارات لتخفيف حدة الحوادث، واستبدالها من خلال إنشاء كباري".