"الغرف السياحية": رسوم العمرة مرتفعة.. وكنا نتمنى أن تكون رمزية

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أصدر فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة خلال موسم العمرة 1445 هـ.

وأوضح "صادق" لـ"مصراوي"، أن تلك الرسوم مرتفعة وكنا نتمنى تخفيضها للمعتمر المصري حتى تستطيع جعل المواطن المصري يستطيع أداء شعائر العمرة للموسم الجديد 1445 هـ بشكل ميسر.

وتابع صادق قائلاً: ( كُنا نتمنى أن تكون الرسوم رمزية وليست بهذا الشكل، ولكن من المؤكد أن منظور الدولة أشمل ويوجد هدف من ذلك، وكُنت أرى أن تكون الرسوم كاملة ألف جنيهاً).

يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اعتمد القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2023، بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1445هــ، ويتم تحصيل الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.