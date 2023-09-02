إعلان

BBC

هل تحقق مصر 15 مليار دولار هذا العام؟ .. "الغرفة السياحية" تجيب

06:00 ص السبت 02 سبتمبر 2023

حركة السياحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور حسام هزاع، حسام هزاع الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة ايجبشيان، إن مصر تشهد خلال الفترة السابقة أرقام سياحية كبيرة وصلت إلى 7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام.

وتوقع "هزاع" لـ"مصراوي" أن يصل عدد السياح بنهاية العام إذا استمرينا على هذه الاستراتيجية والطيران الاقتصادي، إلى 15 مليون سائح متخطياً الأرقام التي حققناها عام 2010.

وأشار إلى أن، القطاع السياحي وصل عدد السائحين إلى 14 ونصف مليون سائح، وتحقيق 13 مليار دولار، وفي 2019 من 13 مليون سائح وصلنا إلى 13 مليار و600 مليون دولار، ومن الممكن أن نصل هذا الموسم إلى 15 مليار دولار بخلاف متوسط إنفاق السائح.

ولفت إلى أنه يعتبر السياحة هى الحصان الأسود للعملة الأجنبية في مصر، وصناعة دائمة سيكون لها فائدة كبيرة للاقتصاد المصري.

سوق مصراوى

حسام هزاع حركة السياحة عائدات السياحة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطيران الاقتصادي ضرورة لهذا السب.. "الغرفة السياحية" تكشف آليات قياس أعداد السائحين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market