"تسونامي يجرف الخرطوم".. دراسة من 2011 تكشف أضرار سد النهضة

كتب- محمد نصار:

أعاد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، نشر جزء من دراسة علمية عن سد النهضة، جرى طرحها في مايو 2011.

وقال شراقي، إن الدراسة أجريت في الوقت الذي لم تتوفر فيه أية معلومات عن السد باستثناء السعة التخزينية 74 مليار م3، ضمن أعمال المؤتمر الدولي لجامعة القاهرة مايو 2011.

وذكرت الدراسة أضرار سد النهضة المتوقعة والتي تمثلت في التالي:

1- التكلفة العالية التي تقدر بـ4.8 مليار دولار والتي يتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار.

2- إغراق حوالي نصف مليون فدان من أراضي الغابات والأراضي الزراعية القابلة للري والتي تعد نادرة في حوض النيل الأزرق في تكوين بحيرة السد مع عدم وجود مناطق أخرى قريبة قابلة للري

3- إغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن المهمة مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس وبعض مناطق المحاجر.

4- تهجير نحو 30 ألف مواطن من منطقة البحيرة.

5- قصر عمر السد والذي يتراوح بين 25 و50 عاما نتيجة الإطماء الشديد (420 ألف متر مكعب سنويا) وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء وتناقص في كفاءة السد تدريجيا.

6- زيادة فرص تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام "سبتمبر" إلى ما يزيد على نصف مليار متر مكعب يوميا ومن ارتفاع يزيد على 2000 متر ونحو 600 متر عند السد، وإذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سيلحق بالقرى والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه تسونامي اليابان 2011.

7- زيادة فرص حدوث زلازل بالمنطقة التي يتواجد بها الخزان نظرا لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة.

ويمكن الاطلاع على كامل الدراسة من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

اقرأ أيضا:

سيكون أقوى طوفان منذ سيدنا نوح.. خبير مياه: سد النهضة دخل دائرة الخطر الكارثي

سد النهضة.. عباس شراقي يكشف أول ضرر بعد تخزين إثيوبيا 12 مليار متر مكعب مياه

"مافيش هدم للبيوت".. ملامح قانون التصالح الجديد وموعد مناقشته في البرلمان

للحجز الفوري.. آلية جديدة لحجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة ببعض المدن

اليوم.. آخر فرصة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

القاهرة تسجل 22 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة