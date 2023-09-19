تأهيل المصريات بالخارج للقيادة.. تفاصيل تعاون "الهجرة" مع الأكاديمية الوطنية للتدريب -صور

كتب- أحمد السعداوي:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تقديم عدد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج، حول مهارات الإدارة والقيادة ومحاور المهارات الشخصية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد برغوت مساعد وزيرة الهجرة للمراسم، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والدكتور إبراهيم أمين معاون وزيرة الهجرة لشؤون التنمية الإدارية.

ورحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة اعتزازها بالتعاون القائم مع الأكاديمية، ورغبتها في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق استفادة شرائح مختلفة من مواطنينا بالخارج، مما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية تتسم بالحداثة وتشمل البعد الوطني، في مجالات الإدارة والقيادة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن برنامج تدريب المصريات بالخارج، يثبت نجاح التعاون والشراكة الفاعلة بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب؛ حيث تم تنفيذ نسختَين من البرنامج وجار الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة، والذي يعتبر فريداً والأول من نوعه الذي يوجه للمرأة المصرية في مختلف دول العالم، ويعد انعكاسًا واضحًا لاهتمام الدولة بالمرأة المصرية في الداخل والخارج، ورسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه في ضوء جهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مضيفة أنها لمست انعكاسات متميزة للبرنامج على المشاركات من المصريات بالخارج، وهو ما أكدته ردود أفعالهن الإيجابية عن المنهج العلمي والتدريبي لبرنامج تدريب المصريات بالخارج في نسختَيه الأولى والثانية، ما أكسبهن بعدًا مهمًّا في التصدي للشائعات التي يريد البعض الترويج لها بالخارج.

واقترحت وزيرة الهجرة إمكانية إطلاق برنامج يوجه للرجال والشباب من المصريين بالخارج، مماثل لما تم تقديمه من الأكاديمية الوطنية للتدريب، في برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، يستهدف محاور المهارات الشخصية والقيادية، الإعلام والعلاقات العامة، التاريخ والهوية والثقافة المصرية، وكذلك محور التوعية العامة والأمن القومي، وغيرها من المحاور التي تسهم في تشكيل وعي وطني قوي وتزيد من ارتباط مواطنينا بالخارج بوطنهم.

وأعربت الدكتورة رشا راغب عن سعادتها باستمرار التعاون مع وزارة الهجرة؛ لتقديم مزيد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج، حتى يتمكنوا من الاستفادة مما تقدمه الأكاديمية من خدمات تدريبية مهمة، وتستعد الأكاديمية لبدء مرحلة المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من "برنامج المصريات بالخارج"، وهو ما يعكس نجاح النسختَين الأولي والثانية، ولقد لمست التأثير الإيجابي للبرنامج على شخصيات المشاركات به، نتيجة لمحتوى البرنامج المتنوع، بين تنمية المهارات الشخصية، والمهارات القيادية، بجانب التعريف بإنجازات وتحديات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وكذلك تنفيذه عددًا من الزيارات لأهم المشروعات القومية؛ ومنها زيارة قناة السويس الجديدة.

وطلبت الدكتورة رشا راغب من السفيرة سها جندي، الترويج لبرنامج المصريات بالخارج في عدد من الدول من خلال عمل وزارة الهجرة، حتى يصل للمصريات في مختلف دول العالم، وحول مقترح الوزيرة الخاص بإطلاق برنامج تدريب للرجال المصريين بالخارج، أكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية على استعداد لإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الهجرة.

وقالت السفيرة سها جندي إنها ستعمل على الترويج لبرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، خلال لقائها الجاليات المصرية في مختلف دول العالم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي تلتقي فيها المصريين من مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام مع المصريين بالخارج، والاستماع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، والتعريف بجهود الدولة المصرية لصالحهم، وستكون فرصة مهمة لدعوة السيدات المصريات المشاركات في هذه اللقاءات للمشاركة في برنامج "تدريب المصريات بالخارج".

وشهد اللقاء التباحث أيضًا في إمكانية بدء الترتيب لعمل زيارات للشباب المصري بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من الجهات المعنية الأخرى، تشمل هذه الزيارات المشروعات القومية وكذلك المناطق الأثرية والتاريخية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لربط الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، وتعزيز روح الولاء والانتماء لبلدهم، من خلال تسليط الضوء على جهود التنمية وكذلك التعريف بالحضارة المصرية الممتدة عبر التاريخ.