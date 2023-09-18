تنسيق الأزهر 2024.. موعد التحويلات للمستجدين وتسجيل الرغبات للمتخلفين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم فتح باب التحويل الإلكتروني للطلاب المستجدين بين كليات القاهرة والأقاليم بدءا من الأربعاء 20 سبتمبر، وحتى مساء الجمعة المقبلة.

وأعلنت جامعة الأزهر، أمس، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2024/2023، في مؤتمر صحفي بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.

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وأضاف الشربيني في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن التحويل بين كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم سيكون إلكترونيا عبر الرابط التالي: هنا

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى بداية من الأربعاء 20 سبتمبر المقبل وحتى الجمعة 22 من الشهر نفسه عبر موقع التحويلات الخاص بالجامعة.

ولفت الشربيني، إلى أنه يجب أن يحصل الطلاب على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، لقبوله بهذه الكلية، مشيرا إلى أن نتيجة التحويلات ستكون بعد إجراء عملية التحويل بـ 48 ساعة.

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