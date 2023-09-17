بينها علاج "الإسهال".. تحذير من تناول 5 أدوية بدون استشارة الطبيب
كتب- أحمد جمعة:
حذّرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام مجموعة من الأدوية بدون استشارة الطبيب.
وقالت الوزارة في منشور توعوي، الأحد، إن تلك الأدوية تشمل: المُسكنات، خوافض الحرارة، المضادات الحيوية، مهدئات السعال، أدوية أمراض الإسهال.
وسبق أن قالت وزارة الصحة إن الحصول على الأدوية دون وصف الطبيب يعرضك لاستخدام تركيبة خاطئة أو جرعة زائدة، وهو ما يمثل خطورة على الصحة.
ويتزامن اليوم مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى 2023، تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم"، تقديراً للدور الحاسم الذي يؤديه المرضى والأسر ومقدمو الرعاية في مجال صون السلامة في الرعاية الصحية.
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