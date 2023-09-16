القومي للأجور يكشف موعد تطبيق قرارات السيسي بشأن رفع الحد الأدنى



(مصراوي):

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن موعد تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع الأجور من المنتظر أن يعلن عنه وزير المالية خلال ساعات، موضحًا أن عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور يصل إلى 4.5 مليون مواطن.

وطالب "البدوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع طارئ لتطبيق مثل هذه القرارات على العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3 آلاف جنيهاً.

وشدد البدوي على أهمية وجود رقابة قوية على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار حتى يشعر المواطن بقرارات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى توطين الصناعات للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأشاد عضو المجلس القومي للأجور، بقرارات الرئيس السيسي اليوم ببني سويف، معقبًا: "هذه القرارات أثلجت قلوب المواطنين وشملت شريحة كبيرة من المصريين".

وتابع: "عدد المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي اليوم نحو 5 ملايين أسرة من مشروع تكافل وكرامة، و11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، بإجمالي يصل إلى 16 مليون مواطن".