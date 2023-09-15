زيادة مدة انقطاع الكهرباء لساعتين.. سؤال برلماني عاجل للحكومة بعد شكاوى المواطنين

كتب - سامح سيد:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي لحوالي ساعتين وبشكل يومي؛ مما تسبب في شكاوى عديدة من جانب المواطنين، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهرباء لفترات أطول، جاء رغم انخفاض درجات الحرارة في شهر سبتمبر مقارنة بـ أغسطس.

وأشارت "أبو السعد"، في السؤال العاجل الذي تقدمت به للحكومة، إلى التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين حكوميين تتعلق بفترات انقطاع التيار الكهربائي، والتي أكدت أنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتخطيها لـ 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تراجعت في هذه الأيام، وبالتالي من المفترض أن هناك تراجعًا أيضًا في معدلات الاستهلاك، ولم يعد هناك مبررًا لتخفيف الأحمال بل وزيادة مدة الانقطاع من ساعة إلى ساعتين.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، من الحكومة الخروج وتوضيح أسباب زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية، ولماذا هناك اختلاف في مواعيد خريطة تخفيف الأحمال، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، واللجوء إلى تغيير تلك المواعيد دون حتى إعلام المواطنين بذلك ليدبروا شئونهم؟.

ونوهت النائبة هالة أبو السعد، بأن استمرار عملية تخفيف الأحمال، تسبب في مشكلات كبيرة لدى العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال، كما أن الكثير منهم تعطلت مصالحهم بسبب الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، مشددة على ضرورة خروج الحكومة وتوضيح الأمر للمواطنين، للتصدي لأي اجتهادات أو شائعات تثار حول الأمر.

وخاطبت النائبة الحكومة بضرورة إعلان موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، خاصة وأن الصيف أوشك على الانتهاء، ودرجات الحرارة أصبح أقل من الأيام التي السابقة، والتي دفعت الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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