تصل إلي 50%.. رئيس الوزراء يعلن التخفيضات في معرض أهلا مدارس
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كتب - محمد سامي:
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن السلع فى معارض أهلا مدارس تتراوح نسبة الخصم فيها ما بين 20 إلى 50%، موضحًا أن المنتجات عالية الجودة وبسعر مناسب.
وأضاف خلال افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر: "أسعار الأحذية والشنط والأدوات المدرسية في متناول الأسرة المصرية.. والمعارض فرصة للدولة تقول لتقديم سعر مناسب للمواطن في وقت التضخم العالمى".
وتابع: "بقدم الشكر لاتحاد الغرف التجارية والعارضين على التخفيضات التى يتم تقديمها فى معارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية".
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