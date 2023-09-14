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BBC

تصل إلي 50%.. رئيس الوزراء يعلن التخفيضات في معرض أهلا مدارس

07:34 م الخميس 14 سبتمبر 2023
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    رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس
  • عرض 7 صورة
    رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس
  • عرض 7 صورة
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  • عرض 7 صورة
    رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس
  • عرض 7 صورة
    رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس
  • عرض 7 صورة
    رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس
  • عرض 7 صورة
    رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس
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كتب - محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن السلع فى معارض أهلا مدارس تتراوح نسبة الخصم فيها ما بين 20 إلى 50%، موضحًا أن المنتجات عالية الجودة وبسعر مناسب.

وأضاف خلال افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر: "أسعار الأحذية والشنط والأدوات المدرسية في متناول الأسرة المصرية.. والمعارض فرصة للدولة تقول لتقديم سعر مناسب للمواطن في وقت التضخم العالمى".

وتابع: "بقدم الشكر لاتحاد الغرف التجارية والعارضين على التخفيضات التى يتم تقديمها فى معارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية".

سوق مصراوى

معرض أهلا مدارس مصطفى مدبولي مستلزمات المدارس

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