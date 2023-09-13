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نائب الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال تركيب الإنترلوك لـ ١٣٠ شارع بـ أوسيم

10:15 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أوسيم.

وتابع النائب، وفقاً لبيان المحافظة الأربعاء، في ضمن تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لعدد ١٣٠ شارع بنطاق ٩ مناطق بمدينة أوسيم (المسجد الكبير، وسط البلد، مسجد الثلاثة، درب الشاهد، درب عاصي، السوق، درب بطيخ، سيدي عمر).

وشدد النائب، برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، وتابع خطة إعادة الشئ لأصله بشوارع مدينة أوسيم.

وتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع الفكرية بعزبة عبد الحميد نصر بعد أن تم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعي، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

وتفقد النائب أعمال إصلاح كسر خط المياه المفاجئ بشارع الجمهورية بمدينة أوسيم، ووجه النائب سرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح؛ لضمان عدم تأثر ضخ المياه بمدينة أوسيم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، مسؤولي مركز أوسيم ومديرية الطرق وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

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ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية أعمال تركيب الإنترلوك

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