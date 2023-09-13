حلوى المولد| هتاكل ملبن ولّا سمسمية ولّا فولية؟.. تحذير ونصيحة من أستاذ تغذية

كتب- عمر كامل:

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه تتنوع أشكال وأنواع حلوى المولد النبوي؛ لذا يجب علينا اختيار الحلوى قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات.

وأضاف حسونة أن من أمثلة الحلوى كثيرة المكسرات؛ الفولية التي تحتوي على السكر والفول السوداني، والتي ترجع قيمتها الغذائية إلى احتواء الفول السوداني على البروتين والزيت الصحي بنسبة مرتفعة، بالإضافة إلى محتوى منخفض من الكربوهيدرات، ويعتبر زيت الفول السوداني من الزيوت المفيدة؛ حيث يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تقلل من الإصابة بأمراض القلب ويعطي كمية كبيرة من الطاقة.

ونوه أستاذ التغذية، خلال نشرة علمية للمركز القومي للبحوث، بأنه من بين حلوى المولد الحمصية التي تحتوي على السكر والنشا والحمص؛ وتصل نسبة البروتين فيها إلى درجة مفيدة، وتحتوي على نسبة قليلة من الزيت؛ نحو 5.4%، والحمص غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ويساعد الحمص على الوقاية من الإسهال وخفض ضغط الدم المرتفع، وخفض مستويات الكوليسترول، بسبب محتواه من الألياف، وله مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، وبالتالي هو مفيد لمرضى السكر.

وأشار حسونة إلى أن السمسمية التي تحتوي على السكر والنشا والسمسم، بها نسبة عالية من الزيت قد تصل إلى أكثر من 50%، وبروتين يحتوي على أحماض أمينية أساسية؛ خصوصًا الميثيونين الذي يدخل في تكوين مركبات مهمة، وله دور في التمثيل الغذائي، وتحتوي بذور السمسم على مواد مضادة الأكسدة التي تقلل من حدوث الالتهابات، ونسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام والأسنان.

وتابع أستاذ التغذية: يتكون الملبن من السكر والنشا و الجيلاتين وماء ورد، بالإضافة إلى المكسرات، مثل عين الجمل أو البندق، وغيرها من المكسرات، ومن فوائد الجيلاتين أنه يخفف ألم المفاصل وتقليل الالتهابات.

وذكر حسونة أن هناك أنواعًا من حلوى المولد تحتوي على أنواع أخرى من المكسرات؛ مثل الفستقية والبندقية والكاجو، وهذه تعطي كمية كبيرة من الطاقة، ولهذا يجب عدم الإكثار منها، ويجب عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد؛ خصوصًا مرضى السكر، لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتسوس الأسنان، ويفضل أن يكون تناول الحلوى محدودًا على مدار اليوم وبكمية صغيرة، فيكفي قطعة واحدة في اليوم وعدم تناولها ليلًا لانخفاض معدل التمثيل الغذائي أثناء النوم، كما يجب ممارسة النشاط الرياضي وأقله المشي؛ لاستهلاك جزء من الطاقة

الناتجة من تناول الحلوى، كما يجب شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الخضراوات والفواكه.

ونصح أستاذ التغذية بشراء الحلوى من أماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية، والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية واسم المنتج ومكونات الحلوى، وأن تكون الحلوى طازجة ولها لون طبيعي بعيدًا عن الألوان الصناعية البراقة، وأن تكون مغلفة بطريقة جيدة، وأن تكون معروضة في فترينات زجاجية نظيفة بعيدًا عن ضوء الشمس، وتوافر الشروط الصحية في البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء.