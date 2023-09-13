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العاصفة دانيال.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء التقلبات الجوية وتحسن الطقس

10:25 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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    العاصفة دانيال في الإسكندرية
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    العاصفة دانيال في الإسكندرية
  • عرض 18 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
  • عرض 18 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
  • عرض 18 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
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    العاصفة دانيال في الإسكندرية
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كتب -محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة مستمرة اليوم الأربعاء على السواحل الشمالية، ومحافظات الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، القاهرة الكبرى وتتلاشى غدا الخميس.

وأكدت غانم، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة انتهت أمس الثلاثاء والساعات الأولى من اليوم، لافتة إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 35 كم/ ساعة تلطف من حرارة الجو.

وأشارت غانم، إلى أن الخميس هو اليوم الأخير من بقايا العاصفة دانيال والتي بدأت الاثنين الماضي على مناطق من السواحل الشمالية.

وأكدت: يوحد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث انخفضت درجة الحرارة 5 درجات مرة واحدة، بسبب المنخفض الجوي الذي سببته العاصفة دانيال.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة تتراوح بين 33 و34 درجة على القاهرة، و38 على المناطق الجنوبية، و30 درجة على السواحل الشمالية.​

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العاصفة دانيال التقلبات الجوية الطقس سقوط الأمطار

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