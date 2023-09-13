حدث ليلاً| موعد إجازة المولد النبوي.. وأسماء المصريين ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ننشر قائمة بأسماء المصريين ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا

حصل مصراوي من المركز الطبي بطبرق على قائمة بأسماء المصريين المتوفين في مدينة درنة، والمتواجدة جثامينهم في مركز طبرق الطبي، وسيتم تسليمهم مساء اليوم الثلاثاء إلى السلطات المصرية من قبل الجيش الليبي.

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هيئة الدواء تكشف تفاصيل التعديلات على جداول المخدرات.. فيديو

كشف الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، تفاصيل التعديلات على جداول المخدرات.

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اعتماد نتيجة امتحانات القبول بمدارس "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

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ما آخر موعد لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية؟- (رابط التنسيق)

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات تنسيق طلاب الشهادات الفنية حتى يوم الخميس المقبل ١٤ سبتمبر، ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى علي شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي..اضغط هنا.

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رسمياً.. انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

أغلق موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين من الدور الثاني، بعدما قرر أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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البيت الأبيض: المزاعم الرامية لعزل بايدن دوافعها سياسية

استنكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المعلنة قائلًا إن "دوافعها سياسية”.

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السلطات الليبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5200 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 5200 قتيلًا، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان.

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رسمياً.. الحكومة تعلن إجازة المولد النبوي الشريف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية.

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خالد عكاشة يكشف تفاصيل وصول وفد مصري عسكري لدعم الأشقاء في ليبيا

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تظل هي السند والداعم لكل الأشقاء الذين يتعرضون ‏لمثل هذه المواقف ‏لذلك كان التحرك من الدولة المصرية على مستوى عالي لدعم الأشقاء في ليبيا.

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رائحة الموت تفوح في كل مكان.. الإسعاف الليبية تكشف حجم أضرار العاصفة دانيال على درنة

أكد أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي، أن هناك عملية بحث واسعة وشاملة في مدينة درنة الليبية عن المفقودين، بعد الكارثة التي سببتها العاصفة دانيال.

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الجيش الليبي: ننسق مع الحكومة المكلفة من البرلمان ولجنة الطوارئ الكارثة أكبر من أي صراع سياسي

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه يتم التنسيق مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدًا أن الوضع الراهن أكبر من أي صراع سياسي، فإن ما حدث شرقي ليبيا كارثة وطنية.

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