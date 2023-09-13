العاصفة دانيال.. الصحة تنشر نصائح مهمة لمواجهة التقلبات الجوية

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية، تزامنًا مع ما تشهده مصر من "عاصفة دانيال".

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم، اتخاذ مجموعة من الاحتياطات، تشمل:

* تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة

* ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية

* الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

* شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

* الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات

* تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب

* في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية استشر الطبيب المختص