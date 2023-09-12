بالصور.. إعلاميون وشخصيات عامة في عزاء والدة تامر أمين
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تصوير - هاني رجب:
شارك الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام بمصر، والنائب مصطفى بكرى واللواء سمير فرج وأمين عام الحوار الوطني، في عزاء والدة الإعلامي تامر أمين الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بالدراسة.
كما شارك في العزاء الكابتن طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية بوسى شلبى والفنان تامر عبد المنعم.
وتوفيت السبت الماضي عفاف يحيى والدة الإعلامي تامر أمين، وشيعت الجنازة إلى مثواها الأخير، من مسجد السلام بمدينة نصر.
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