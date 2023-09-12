وزارة العمل تفتتح ملتقى توظيف يوفر 550 فرصة عمل في أسيوط

كتب- محمد أبوبكر:

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسيوط لملتقى توظيف يوفر 550 فرصة توفرها 12 شركة، برواتب مجزية، للشباب من الجنسين، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في تخصصات عديدة، وذلك بفندق الوطنية بشارع الجمهورية، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال وجمعية الطفولة والتنمية.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف بما يساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح مدير مديرية العمل بأسيوط علي سيد مصطفى - في بيان صادر عن الوزارة اليوم - أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الشباب، حيث يوفر فرصا للعمل في تخصصات: مندوب مبيعات، وموظف فرع، وأفراد أمن، ومشرفين بيع، وأخصائي تمويل، ومهندسين، ومحاسبين، وفنيين، وسائقين، ومدرسين، وعمال عاديين، كما أن الفرص المتوفرة تتميز بتحرير عقود عمل، وتأمين صحي واجتماعي، وستقوم الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل بمتابعة نتائج شغل تلك الوظائف في المنشآت التي وفرت الفرص .