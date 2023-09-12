الأوقاف تعلن موضوع المؤتمر الـ 35 لـ "الشئون الإسلامية" وتؤكد: 2024 عاما للواعظات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 2024م عامًا للواعظات، على أن يكون عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ 35 هو: "تكوين الواعظات علميًّا ومهاريًّا ودورهن في مجال الدعوة .. الأوقاف المصرية نموذجًا".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي للوقوف على أفضل السبل في تكوين الواعظات علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، وبيان دورهن في المجال الدعوي، مع عرض التجربة المصرية بأبعادها الرائدة أنموذجًا في هذا المجال، وضمن اهتمامها بدور المرأة في المجتمع بصفة عامة وفي المجال الدعوي بصفة خاصة.

وعقدت وزارة الأوقاف، السبت والأحد الماضيين، المؤتمر الـ 34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.