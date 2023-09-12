"السياحة والآثار" تضبط 84 مقر للكيانات غير الشرعية بـجنوب سيناء

كتب- محمد أبو بكر:

ضبطت وزارة السياحة والآثار، 84 مقرًا للكيانات غير الشرعية بمحافظة جنوب سيناء، تزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية، دون الحصول على ترخيص الوزارة.

أضافت الوزارة، أن من ضمنها، كيانات سابق غلق مقراتها إدراياً من قبل الوزارة، وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها، وتم تنفيذ قرارات غلق لـ 13 مقر آخر كان قد سبق ضبطهم بواسطة اللجنة.

وأوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن هذه اللجنة استهدفت مدينتى شرم الشيخ و دهب بمحافظة جنوب سيناء، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط 33 كيان يزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، و 27 كيان آخر يزاول ذات العمل ولكن من داخل بعض المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى 24 كيان غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إدارياً من قبل الوزارة وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها.

ووجه أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اللجان بملاحقة الكيانات غير الوهمية؛ بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية الغير حاصلة على ترخيص من قبل الوزارة؛ لحماية صناعة السياحة في مصر، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين؛ حفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.

وخصصت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لـ شركات السياحة، رقم هاتف للتواصل مع اللجنة الفنية المُشكلة من الإدارات المختصة بالإدارة المركزية، للإبلاغ عن أي كيان غير شرعي يقوم بتنظيم برامج، أو أنشطة سياحية للزائرين والسائحين المصريين، أو الأجانب مُتعلقة بعمل الشركات السياحية.

وجاء رقم الهاتف الذي خصصته وزارة السياحة كالآتي: (01550008630)، ويمكن التواصل عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات الغير شرعية.

جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بإيفاد لجنة موسعة إلى محافظة جنوب سيناء؛ لرصد الكيانات الغير شرعية بها التي تنظم البرامج أو الأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.