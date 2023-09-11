وزير الطيران يكشف موعد انتهاء أعمال تطوير مطار سانت كاترين
كتب- محمد عبيد:
قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين خلال شهر أبريل المقبل 2024.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة الغردقة، أن المطار جاهز حاليًا لاستقبال الطائرات، لافتا إلى أنه يعد من المطارات السياحية المهمة.
يشار إلى أن أعمال التطوير تشمل زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وإنشاء آخر جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية من 80 راكبًا/ساعة إلى 600، إلى جانب تحديث الممر الحالي، لخدمة المنطقة السياحية.
كما تشمل أيضًا إنشاء «ترماك» جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الحالى الذى يستوعب 3 فقط، ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 11، مع إنشاء مدخل جديد وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة، فضلًا عن تطوير السور.
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