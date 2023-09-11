كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، "السياحة والآثار" تخصص لجنة لرصد الكيانات الوهمية، والأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة بعد وصول العاصفة دانيال.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة تكشف حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار المجلس قرارا بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.

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يستوعب 7.5 مليون راكب.. تكنولوجيا جديدة لإنشاء مبنى صديق للبيئة بمطار

قال ياسر إبراهيم، مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، يعد سابقة من نوعها بالمطارات المصرية والإفريقية.

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"السياحة والآثار" تخصص لجنة لرصد الكيانات الوهمية.. وتكشف طرق التحقق منها

خصصت وزارة السياحة والآثار لجنة لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية؛ لإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية المٌختلفة، والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المُقدمة إلى الزائرين والسائحين بكل المحافظات السياحية؛ لا سيما مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي.

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رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات المنطقة الصناعية الصينية "تيدا - مصر"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية "تيدا مصر" التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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مجلس الوزراء: إصدار 22 رخصة ذهبية وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.

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بعد وصول العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وفقاً لآخر صور التقطتها الأقمار الصناعية.

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بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس ستيم والنيل بالتنسيق الحكومي٢٠٢٣

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الثانوية الحاصلين عليها من مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا.

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بسبب العاصفة دانيال.. الصحة توجه نصائح للمواطنين وتحذر مرضى الحساسية

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

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