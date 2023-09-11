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مبادرة "ابدأ" تطلق سلسلة ندوات حول التعليم الفني والتقني بدمياط

03:03 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

مبادرة ابدأ

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كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع أكاديمية "ناس" سلسلة ندوات حول أهمية التعليم الفني والتقني ودوره الفعال في بناء المجتمع والنهوض بالصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بمحافظة دمياط خلال الأسبوع الماضي بـ4 مراكز شباب مختلفة في المحافظة: (مركز شباب مدينة دمياط - مركز شباب استاد دمياط - مركز شباب السنانية - مركز شباب عزبة البرج).

وأطلقت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط والمتخصصة بمجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، والتي سيتم بدء الدراسة بها بالعام الدراسي 2023/2024 بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية والورش والفصول التعليمية وإضافة المعدات والأدوات المتعلقة بمجال التخصص، فضلًا عن تطوير المناهج الدراسية طبقًا لمتطلبات الصناعة والمعايير الدولية على أيدي خبراء متخصصين؛ وذلك للحصول على الاعتماد الدولي للمدرسة من جهات اعتماد دولية.

يأتي ذلك في إطار عمل مبادرة "ابدأ" على تحسين الصورة الذهنية حول التعليم الفني والتقني من خلال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وتأهيل العمالة الفنية للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم؛ لما للقوى العاملة بقطاع الصناعة من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

ويتاح التقديم للالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، من البنين الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 210 درجات عبر الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ، من خلال الرابط التالي:هنا

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مبادرة ابدأ تطوير الصناعة المصرية وزارة التربية والتعليم التعليم الفني

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