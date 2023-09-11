"آمنة" و"غنيم" يتفقدان مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ ببني سويف

كتب- محمد نصار:​

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة،بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة بجميع المحافظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة.

وتفقد الوزير والمحافظ، مركز السيطرة والذي يضم 16 مقعدا تم اختيار وتدرييب شاغليها من الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والانتهاء من المراكز بجميع المحافظات، لافتا إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي للموقف التنفيذي الخاص بإنشاء جميع المقرات الخاصة بالشبكة الوطنية حيث شهد رئيس الوزراء منذ أيام قليلة افتتاح مركز الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدولة تسعى من الشبكة الوطنية إلى ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأكد محافظ بني سويف أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات، حيث يعد إنشاء المركز أحد أهداف رؤية مصر 2030، لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

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