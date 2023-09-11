البرلمان: بحث تقرير حقوق الإنسان فور بدء دور الانعقاد الرابع
كتب- نشأت علي:
تلقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نسخة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتنص على أن يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان كما يتضمن جهوده ونشاطاته، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، أن اللجنة ستقوم بدراسة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني أكتوبر القادم.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات لأغطية السرير 2023 بأسعار تبدأ من 134 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 57% .. أفضل حفاضات للأطفال في 2023 فائقة الامتصاصتفاصيل
-
أحدث صيحات البوت النسائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل القشطوطة في المنزل سهلة وسريعةتفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: