برلمانى: السيسى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة أزمة الغذاء



كتب- سامح سيد:

أكد الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا والملفات التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين بالهند، مشيرًا إلى أن كلمته أمام القمة كشفت حجم التحديات التي يشهدها العالم بصفة عامة والقارة الإفريقية بصفة خاصة.

وقال "الصالحي"، إن الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم في هذه الفترة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وضرورة العمل على التوازن بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية الحقيقة.

وأشاد برؤية الرئيس السيسي في كلمته من أجل مواجهة تحدي التغيرات المناخية وكذلك التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتقليل الانبعاثات ومن ثم الحفاظ على البيئة.

كما أشاد بتركيز الرئيس السيسى فى كلمته خلال القمة وهو ما يتعلق بملف الغذاء عالميا وأهمية أن يكون هناك عدالة في حق كل الدول لتأمين احتياجات شعوبها.