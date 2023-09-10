موجة طقس سيئ.. الأرصاد تكشف تفاصيل أمطار القاهرة في ٧٢ ساعة
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كتب- محمد عبدالناصر:
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة والتي تشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوية.
وقالت "منار"، إن البلاد سوف تتعرض لأول منخفض جوي، مشيرة إلى أن المنخفض قوي ومتعمق بشكل كبير على المناطق الصحراوية.
وأوضحت "غانم" لمصراوي، أنه مع يومي الثلاثاء والأربعاء ستكون هناك فرص لسقوط أمطار في الداخل ما بين متوسطة إلى خفيفة وقد تكون رعدية، مؤكدة ان الأجواء ستكون خريفية بامتياز.
يذكر أن العاصفة دانيال ستهدأ غداً الاثنين في ليبيا، وتبدأ في دخول مصر حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.
سوق مصراوى
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