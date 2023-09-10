لجذب السياحة الإسبانية.. تسيير خط طيران جديد بين مدريد وشرم الشيخ الشهر المقبل

كتب- محمد عبيد:

قال حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، إن الشركة ستبدأ في تسيير خط طيران مباشر من مطار شرم الشيخ إلى العاصمة الإسبانية مدريد، اعتبارًا من ٢٩ أكتوبر المقبل؛ بمعدل رحلة أسبوعيًّا، في تجربة هي الأولى من نوعها من إسبانيا التي تشتهر بجذب سياحة الشواطئ.

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وأضاف شريف، في بيان له اليوم الأحد، أن الشركة تشارك في دعوة ٣٠ من كبار منظمي الرحلات للتعريف بالميزة التي تضيفها الرحلة الجديدة إلى شرم الشيخ للمنتج السياحي المصري، والذي يمكن السائح الإسباني من الجمع بين سياحة الآثار وسياحة الشواطئ في مصر، مستغلًّا شبكة الشركة الدولية من إسبانيا إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، وأيضًا الربط بالرحلات الداخلية بين الأقصر وكل من الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة بأن ذلك الخط الجديد يأتي استمرارًا للدور الفعال للشركة في نقل الحركة السياحية من الدول المصدرة لحركة السياحة والسفر إلى مناطق الجذب السياحي المصرية.

وأشار شريف إلى أن الخط الجديد يرفع تشغيل "إيركايرو" بين مناطق الجذب السياحي المصرية، وخمس مدن إسبانية؛ هي (مدريد، برشلونة، مالاجا، فالنسيا، بيلباو) إلى ١٠ رحلات أسبوعيًّا.

و"إيركايرو" تشغل حاليًّا ٣٢ طائرة من أحدث الطرازات بمتوسط عمر ٥ سنوات؛ وهو الأصغر في إفريقيا والشرق الأدنى.