هل تستطيع مصر الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030؟.. "الغرفة السياحية" تُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إنه يستلزم القضاء على السوق الموازية لمواصلة الإنجازات بالقطاع السياحي وتحقيق خطة مصر بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأضاف "هزاع" لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة، أن الطيران بالوقت الحالي غير كافي لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها وزارة السياحة والآثار بحلول عام 2028، مطالبا بتوفير طيران "عارض" و طيران اقتصادي أو منخفض التكاليف، وعدد مرتفع من الرحلات، والاستثمار في الطيران الخاص.

وأشار عضو الغرفة السياحية، إلى أن عدد الغرف المتواجد بالوقت الحالي ليس كافياً لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول 2028، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى 500 ألف غرفة بدلاً من وجود 250 ألف بالوقت الحالي.

وأوضح هزاع، أنه يجب النظر للدول الأخرى في أهمية زيادة الإستثمار، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للتنشيط السياحي، واتحاد الغرف السياحية، والقطاع الخاص مع القطاع الحكومي، ممثلًا في وزارة السياحة والآثار، وأن الأرقام تتحدث عن نفسها بجانب النتائج (7 مليون سائح أول 6 شهور هذا العام).

وأكد، على ضرورة التعاون بين السياحة ومباحث الإنترنت، للقضاء على السوق الموازية قائلاً: (السائح الأجنبي ميعرفش الأسعار في البلد كام، وبيلاقي على الإنترنت الأشخاص بتعمل عروض بدون ما يكون عندهم بطاقة ضريبية وغيره، وهو ميعرفش).

واستطرد، إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل منذ فترة على إعداد استراتيجية والترويج لكل المقاصد السياحية، وإضافة مدينة العلمين كـ مقصد سياحي جديد، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية، وغيرها من أنواع السياحة المُتاحة داخل مصر.

وأشار إلى مشاركة مصر بجناح كبير مع باقي دول العالم المهتمة بالسياحة بمؤتمر بلندن، يتم وجود اتفاقات وعرض المنتجات عليهم، وحسب الأسعار يتم التعاقدات، وتبدأ شركات جديدة وسوق جديدة يُصدر لمصر سُياح، ليس شرطاً من إنجلترا ولكن من باقي دول العالم.