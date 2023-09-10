يوفر فرص عمل بعد انتهائه.. "العمل": بدء التدريب على مهنة التبريد والتكييف

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، في بيان الأحد، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية جولة تفقدية لمركز تدريب مهني (محرم بك)، ومتابعة الدورات التدريبية على مهنة التبريد والتكييف بنظام الساعات المعتمدة لمدة 200 ساعة تدريبية، لعدد 18 متدربا، ضمن الخطة التدريبية 2023 / 2024.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، وفقاً لبيان الوزارة، قيامه بجولة لتفقد مركز التدريب برفقة، إيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني.

وأكد كمال خلال جولته، تنظيم زيارة ميدانية لأحد المصانع للتدريب العملي، مشيراً إلى أنه بعد إنتهاء التدريب ستوفر المديرية فرص عمل مناسبة بالمنشآت الصناعية العاملة بالمحافظة؛ انطلاقًا من دور وزارة العمل، وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب على مهن تتناسب مع سوق العمل، ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأشارت الوزارة إلى، أن التدريب يأتي تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة، والوحدات المتنقلة؛ لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم؛ تساهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحقق أهداف التنمية المستدامة .