بحضور 3 وزراء و 200 عارض.. انطلاق الدورة 35 لمعرض "صحاري الدولي" اليوم



كتب-أحمد مسعد:

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من معرض "صحارى الدولي" الذي يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا، اليوم الأحد، حيث يقام المعرض على مدار 3 أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي؛ بمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات المجال الزراعي.

وقالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحاري، إن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدما كبيرا كانعكاس لزيادة الاهتمام بالسوق المصري والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يطرحها معرض صحارى الزراعي الدولي، وذلك عقب النجاح الذي حققته الدورة السابقة.

وأضافت: "تشهد نسخة هذا العام قفزة في اهتمام الشركات الدولية بصحاري، والتي تتضح من زيادة نسبة الشركات الدولية المشاركة بـ 83% عن نسخة صحاري العام الماضي وذلك مع زيادة الشركات العارضة ككل يضع صحاري في مكانته المستحقة كالمعرض ذو الصبغة الدولية الحقيقية في مجال الزراعة، وهو الشيء الذي يفرقنا عن جميع المعارض العاملة بنفس المجال، حيث يقوم صحارى بتحقيق التوازن الأمثل بين المشاركات الدولية والمحلية مناصفة حيث يمثل كل منهم 50% من إجمالي المعرض.

وقال هاني خفاجي، مدير عام إنفورما مصر: إننا نعمل على مساندة الحكومة المصرية في مواجهة العديد من التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ المعارض بمختلف قطاعاتها للمساهمة في إيجاد الحلول الفعالة من خلال المتخصصين بمختلف المجالات، ووجود معرض صحارى تحديداً يساهم بقوة في دعم صادرات القطاع الزراعي والتي تعتبر من أعلى الصادرات المصرية ككل.

وأضاف خفاجي "أننا من خلال معرض صحارى الدولى نركز على قطاع إدارة الموارد المائية لما لها من دور حيوي لمكافحة تحدي ندرة المياه وآثاره على الإنتاجية الزراعية لدعم القطاع بالأعوام المقبلة والعمل على تقديم الابتكارات والتقنيات التي تؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام هذا المورد الذي لا غنى عنه".

يحتفل المعرض هذا العام بمرور 35 عامًا من التأثير في المجال الزراعي بإفريقيا والشرق الأوسط رغم تقلبات السوق واختلاف التحديات.