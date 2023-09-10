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نقيب الأشراف يعزي المملكة المغربية في ضحايا الزلزال

01:00 ص الأحد 10 سبتمبر 2023

السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تقدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص التعازي، للملك محمد السادس ملك المغرب، والمملكة المغربية قيادة وشعبا في ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له بعض مناطق المملكة المغربية اليوم.

وأعرب نقيب السادة الأشراف عن خالص تعازيه للمملكة المغربية متمنيًا أن ينعم الله عز وجل بالشفاء العاجل على جميع المصابين وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.

وأكد السيد محمود الشريف، أن تلك النوازل تتطلب مننا جميعًا التكاتف لدعم تلك الأسر بكل ما أوتينا من قوة من أجل مواجهة تلك المخاطر المفاجئة وتخفيف الأضرار على الأسر الواقع عليهم الضرر الذي خلفه الزلزال.

وضرب زلزال مدمر، المملكة المغربية خلال الساعات الأخيرة وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا تقدر بـ 632 قتيلا و329 مصابا، حسب التلفزيون المغربي الرسمي.

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