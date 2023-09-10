أشد من 1960.. أستاذ جيولوجيا يكشف سبب تأثر المنازل المغربية بالزلزال



كتب- محمد شاكر

أكد الدكتور بدر الصفراوي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، أن زلزال المغرب الذي وقع مساء أمس كان قوي جدًا، ومصدره جنوب غرب مراكش المتواجدة بسلسلة جبال غرب الأطلس التي تمر بفالق جنوب أطلسي ويصل لتونس والجزائر وهي منطقة زلازل.

وأشار الصفراوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن زلزال المغرب الذي وقع عام 1960 وقع في أكادير وكان أقل شدة من زلزال أمس، منوها أن منطقتي الشمال وأكادير من أكثر المناطق المعرضة للهزات الأرضية.

وتابع: "المناطق المتضررة من زلزال المغرب هي مراكش؛ لقربها من بؤرة المركز الرئيسي للهزة الأرضية".

وبشأن توابع الزلزال أكد أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب أنه من الطبيعي أن تتواجد؛ لأنها ردة فعل، منوها أن كل السلطات تقوم بتعبئة عاجلة بأمر من ملك المغرب؛ لإنقاذ المصابين ونقل الضحايا.

وأكمل: "هناك مناطق يصعب الوصول إليها بعد زلزال المغرب؛ لأنها في أماكن ومرتفعات في الجبال، معلقا: المنازل التي تضررت قديمة ومبنية بالتراب المدكوك، علاوة على قوة الزلزال".