"البيئة": ربط محطة كهرباء أسيوط ومصنع حلوان للأسمدة بمنظومة رصد الانبعاثات

كتب- محمد نصار:​

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الانتهاء من تركيب محطة لرصد ملوثات الهواء المحيط، بالحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد تم إهداءها من إحدى شركات القطاع الخاص وتركيبها أعلى مدرسة الرسوة للتعليم الأساسي.

وتشمل محطة الرصد أجهزة قياس كل من (أكاسيد النيتروجين والأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون والأوزون والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر أقل من ٢.٥ ميكروميتر).

وبإعلان هذه المحطة، وصل عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 121 محطة، موزعة على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة البيئة الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء أسيوط الوليدية بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود جهاز شئون البيئة لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى.

وتم ربط عدد 2 مدخنة للوحدتين الأولى والثانية، ورصد كلا من لجسيمات الصلبة الكلية والتي تشمل (أول أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت) بالإضافة إلى الظروف المرجعية والتي تشمل (الأكسجين، والضغط ودرجة الحرارة ومعدل التدفق) وبهذا الربط فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسيوط عدد 6 منشآت بعدد 42 مدخنة.

كما تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي لمدخنتى الغلاية والريفورمر بمصنع حلوان للأسمدة بمحافظة القاهرة حيث تم رصد كلا من الجسيمات الصلبة، والظروف المرجعية، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة القاهرة 5 منشآت بعدد 35 مدخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بلغ 94 منشأة تمثل 469 مدخنة، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.