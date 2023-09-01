العالم في انتظاره.. "الغرفة السياحية": افتتاح المتحف المصري سيحقق أرقاماً تاريخية

كتب-محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة ايجبشيان: إن المتحف المصري يمكنه تحقيق أرقاماً تاريخية؛ لأن كل العالم بانتظار الحدث وافتتاحه.

وأضاف "هزاع" لـ "مصراوي"، أن محبي السياحة الثقافية بمجرد اقتراب الافتتاح سيقومون بالحجز لمشاهدة المتحف المصري الكبير فور افتتاحه، والأهرامات، بدلاً من زيارة المتحف المصري الحالى، مؤكداً أن الطلب على المتحف سيزيد (بدل ما يجيلك مليون مثلاً ممكن 2 مليون)، وسيضع لنفسه حداً وسط الشركات الإعلامية.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن الطلب عندما يكون مرتفعاً على سياحة معينة تبدأ شركات السياحة بالاهتمام بها ووضع برامج مُختلفة لها، والتسويق له في بورصات عالمية بخلاف دور الدولة في تنشيطه.