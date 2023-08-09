قراران من الحكومة بشأن اللجنة العليا للتعويضات.. تعرف على التفاصيل

كتب- محمد سامي:

اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1/3/2023 حتى 30/4/2023.

وقال المجلس في بيان رسمي، إنه تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد فى الحادي والثلاثين من يوليو الماضي والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023، ليصبح النطاق الزمني لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسري عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1/3/2023 حتى 30/6/2023.

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