عضو "الإصلاح والتنمية": أتوقع الأخذ بالمقترح الثالث للنظام الانتخابي

القاهرة - مصراوي:

قال مصطفى جبريل، الباحث السياسي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إنه يتوقع الأخذ بالمقترح الثالث للنظام الانتخابي، وهو المقترح الذى يجمع ما بين نظام القائمة المغلقة والقائمة النسبية والفردي، ضمن المقترحات التي تم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق تصريحات المنسق العام للحوار الوطني بهذا الشأن.

وأوضح "جبريل" في بيان، أن هذا المقترح يجمع غالبية الرؤى ووجهات النظر المؤيدة لنظام القائمة المغلقة وأيضا القائمة النسبية وكذا النظام الفردي، والأخذ به ربما يكون مرضيا لكل وجهات النظر، خاصة أن الحوار يستهدف تحقيق آمال وطموحات الجميع بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، وأيا كان النظام الانتخابي الذي سيتم إقراره فالجميع سيلتزم ويخوض العملية الانتخابية على أساسه.

وأشاد بمدى الشفافية والمصداقية التى خرجت بها تصريحات مجلس أمناء الحوار الوطنى بهذا الشأن وتأكيد الدكتور ضياء رشوان على فكرة أنه سيتم رفع المقترحات الثلاثة للرئيس كما هي دون حذف، بما يؤكد حيادية أمانة الحوار الوطني كونها تعكس ما يدار خلال الجلسات وترفعه للرئيس في صياغة حكيمة دون تحيز لرأي أو مقترح معين.