"مغشوش ومقلد".. هيئة الدواء تُحذر من مضاد حيوي شهير
كتب- أحمد جمعة:
حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات مغشوشة ومقلدة من مضاد حيوي في الصيدليات، مطالبة بضبط وتحريز ما قد يوجه في الصيدليات الحكومية والعامة.
وفي منشورها رقم 15 لسنة 2023، وجه الهيئة بضبط تشغيلة رقم 216402، لمستحضر "Hibiotic N 600mg/5ml Suspension"، من تصنيع شركة آمون للأدوية، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.
ويستخدم العقار في علاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وعلاج التهاب الأذن الوسطى، وعلاج التهاب الجيوب الأنفية، وعلاج الالتهابات الجلدية.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والمغشوشة، من حيث الكرتون الخارجي والوجه الجانبي للعبوة، والنشرة الداخلية.
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