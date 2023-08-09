ضبط 17 سلاحا أبيض مع راكب قادم من تنزانيا بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من الأسلحة البيضاء وذلك فور وصوله من دولة تنزانيا، أخفها بين طيات ملابسه داخل حقائبه وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف أحمد عبد الواحد مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من دار السلام، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بحقائب الراكب، وكلف محمود سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر وجود كمية من الأسلحة البيضاء عبارة عن 5 سيوف، و5 خناجر، و7 قطع معدنية مدببة، واثنان نبلة باجمالي ١٧ سلاحاً أبيض، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار انه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

أمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٨ ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب للنيابة لحيازة أسلحة بيضاء.​