ريهام السهلي رئيسًا لـ dmc.. قائمة تغييرات قيادات الصحف والقنوات بالشركة المتحدة

كتب- إسلام لطفي:

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة قنوات DMC، معتبرًا إياها قيمة مهنية.

كما أعلن تعيين الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيسًا لقطاع الصحف بالشركة، علاوة على تعيين الصحفي مصطفى عمار رئيسا لتحرير موقع وجريدة الوطن.

وقررت الشركة المتحدة تعيين عماد ربيع، رئيسًا لقطاع الإنتاج للدراما، وعلا الشافعي، مديراً للمحتوى الدرامي بالشركة، وعبدالفتاح مصطفى رئيسًا تنفيذيًا للراديو ٩٠٩٠.

كانت الشركة المتحدة قد قررت تعيين الكاتبة الصحفية، علا الشافعي، رئيسة لتحرير جريدة وموقع اليوم السابع، وتعيين الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيسًا لمجلس الإدارة.