التموين تتعاقد على شراء 235 ألف طن قمح روسي

كتب - محمد سامي

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 235 ألف طن من القمح الروسي، في ممارسة دولية تم الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء، وعملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن، من 15 إلى 30 سبتمبر، و60 ألف طن من أول أكتوبر حتى 15 من الشهر نفسه.

وعلى جانب آخر، تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير وتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت، كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلى من المزارعين في بعض المحافظات، مع تقديم التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد.