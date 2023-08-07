"الدقة" و"الشلولو".. أكلات الأقباط خلال صوم العذراء مريم



كتب- إسلام لطفي:

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم، بداية من اليوم الاثنين 7 أغسطس، ويستمر لمدة 15 يومًا.

ويُعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول الأسماك، كما تقام خلال الصوم القداسات بالكنائس.

ويُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أن "صوم العذراء" مُعترف به في الكنائس الأخرى وإن اختلفت التوقيتات والمدد، فمدة "صوم العذراء" عند الروم الأرثوذكس 15 يومًا مثل الكنيسة القبطية، بينما تبلغ مدة "صوم العذراء" 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس".

ويقتصر صوم العذراء عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام، فيما يصوم "الكلدان الكاثوليك" يومًا واحدًا "للعذراء" فقط.

ويشتهر الأقباط خلال "صوم العذراء" بأكل "الدقة" و"الشلولو"، وكثيرون يصومونه بالماء والملح أي دون زيت.

وقال البابا تواضروس عن صوم السيدة العذراء: الصوم المحبوب، والصوم الأخير في السنة الكنسية، والصوم الذي نجعل فيه أمنا العذراء نموذجًا طيبًا نقتدي به في حياتنا بكل فضائلها، ونعتبرها هي كنز الفضائل، العذراء نعيش معها في صوم العذراء، في شهر أغسطس وشهر مسرى، ونسير معها في شهر كيهك قبل ميلاد المسيح، ويكون شهر التسبيح.