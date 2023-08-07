المتحدة تعين علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع.. والقصاص رئيسا لمجلس الإدارة



القاهرة - مصراوي:

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيسا لتحرير جريدة اليوم السابع، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الجريدة.

كما عينت الشركة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيسا لمجلس الإدارة.

وشغلت " الشافعي" عددا من المناصب القيادية في الصحف، أبرزها الأهرام والحياة اللندنية، والوطن، كما ترأست تحرير عددا من من البرامج التلفزيونية في العديد من القنوات أبرزها "دريم" و"الحياة" و "أون"، بالإضافة إلى البرامج الإذاعية .

وعن ترقيتها لمنصب رئيس تحرير جريدة اليوم السابع؛ قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي في مداخلة على قناة صدى البلد: "مسؤولية ضخمة والقرار جالي من الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة بتولي رئيس التحرير.. وبعتز بالتجربة من بدايتها وفكرة سيدة على رأس المكان حاجة كبيرة. وثقة كبيرة أتمنى أكون قدها".