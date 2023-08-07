"مصر العليا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة
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كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب حاجتهاا لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة والتى تتضمن ما يلى:-
- رئيس قطاع التدريب بالشركة.
- رئيس قطاع الشئون التجارية المركزية وكبار المشتركين.
- رئيس قطاع الشئون التجارية وسط.
- مدير عام الإدارة العامة للإصدار والعدادات مسبقة الدفع والذكية.
- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة التجارية.
- مدير عام العقود والمشتريات.
مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية
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