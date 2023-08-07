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"مصر العليا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة

02:01 ص الإثنين 07 أغسطس 2023
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
  • عرض 10 صورة
    ''مصر العليا'' للكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف القيادية
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كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب حاجتهاا لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة والتى تتضمن ما يلى:-

- رئيس قطاع التدريب بالشركة.

- رئيس قطاع الشئون التجارية المركزية وكبار المشتركين.

- رئيس قطاع الشئون التجارية وسط.

- مدير عام الإدارة العامة للإصدار والعدادات مسبقة الدفع والذكية.

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة التجارية.

- مدير عام العقود والمشتريات.

مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية

سوق مصراوى

كهرباء مصر العليا وظائف الكهرباء وظائف قيادية

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