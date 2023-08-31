برلماني يتساءل عن أسباب عدم تجديد كوبرى الجبل بسوهاج



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بشأن : أسباب التأخير في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبري نجع أحمد علي "سيالة الجبل".

وقال "قورة": إنه بناء على استغاثات ومطالبات أهالي ومواطني نجع أحمد علي "سيالة الجبل" بدائرة مركز دار السلام- محافظة سوهاج، فقد تقدمت بالعديد من المطالبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لبعض المشروعات بمحافظة سوهاج ومن بينها مشروع إحلال وتجديد كوبري نجع أحمد علي عند الكيلو 11على ترعة سيالة الجبل وبعد ما دبرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاعتمادات اللازمة، فقد شرعت محافظة سوهاج بالتعاون مع قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري في طرح العملية، وتم إسناد المشروع للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسيوط بقيمة إجمالية (1979360) مليون وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وستون جنيهاً قابلة للزيادة. وذلك بمعرفة الإدارة العامة للتوسع الأفقي بأسيوط.

وأضاف "قورة" قائلاً: إنه أثناء قيام الإدارة العامة للتوسع الأفقي بأسيوط بعمل جسات تأكيديه قبل البدء في التنفيذ، تبين أن طبيعة التربة لا يصلح معها تنفيذ الكوبري علي حوائط واوصي الاستشاري بضرورة تنفيذ الكوبري علي خوازيق وكان من المفترض أن تبدأ العملية في 04/02/2023 على أن يتم النهو بتاريخ 03/06/2023 وحتى تاريخه لم يتم البدء في الأعمال وبالاستفسار عن السبب في التأخير، قيل إنه جاري تعديل الرسومات بمعرفه الاستشاري واستحداث البنود وعرض الأمر على السلطة المختصة " محافظ سوهاج " لاتخاذ القرار المناسب، إما بالموافقة على البنود المستحدثة وزياده الاعتماد المالي أو بإلغاء العملية واعادة طرحها علي أساس كوبري خوازيق وليس حشو.

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أن هذا الكوبري يمثل ضرورة بما له من أهمية حيوية لأهالي نجع احمد علي نظراً لأن حالة الكوبري في الوقت الحالي تعرض المارة عليه لمزيد من الأخطار وهو ما تسبب بالفعل في موت عشرات المواطنين من المستخدمين له والمارين عليه.

وأشار الى أنه ومن هذا المنطلق فإنني وبصفتي نائباً عن الشعب وإعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان في توجيه سؤال لرئيس أو أي من أعضاء الحكومة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، فإنني أتشرف بأن أتوجه إلى الدكتور وزير الموارد المائية والري وووزير التنمية المحلية بالسؤال للاستفهام عما يأتي:

أسباب التأخير في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبري نجع أحمد علي (سيالة الجبل)؟

على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، وموضحاً بها الآتي:

1- ماهية الإجراءات التي تمت في سبيل البدء في التنفيذ وأسباب التراخي فيه؟

3- ما إذا كان سيتم إعادة إسناد الأعمال بالبنود المستحدثه بالأمر المباشر لمن تم الترسية عليه أم سيتم إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، وفي جميع الأحوال الفترة الزمنية المستغرقة، وما إذا كان ذلك تم البدء فيه بالفعل من عدمه؟